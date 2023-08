Kämpfe in Libyens Hauptstadt Tripolis. (AFP/MAHMUD TURKIA)

Die Gefechte waren gestern Abend ausgebrochen. Auslöser war die Festnahme eines Kommandeurs der sogenannten 444. Brigade durch Mitglieder einer anderen Miliz, der Special Deterrence Force. Danach kam es laut Augenzeugen zu Gefechten in der Hauptstadt Tripolis. Es soll mehrere Tote und zahlreiche Verletzte gegeben haben. Die Kämpfe dauerten auch an, nachdem der festgenommene Kommandeur am Abend wieder freigelassen wurde.

In Libyen war nach dem Sturz von Langzeitmachthaber al-Gaddafi im Jahr 2011 ein Bürgerkrieg ausgebrochen. In dem ölreichen Staat ringen bis heute mehrere Milizen um Macht und Einfluss. Derzeit kämpfen zwei verfeindete Regierungen in dem Land um die Macht.

