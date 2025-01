Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Das teilte das UNO-Nothilfebüro, Ocha, mit. Nach Angaben eines Regierungssprechers übernahm das Militär wieder die Kontrolle über das Stadtzentrum von Masisi, das die aufständische Miliz am Wochenende erobert hatte. Eine wichtige Rolle in dem Konflikt spielen die großen Rohstoffvorkommen in der Provinz Nord-Kivu, wie etwa Coltan. Es ist wichtig für die Produktion von Laptops, Smartphones oder Batterien von Elektroautos. Das zentralafrikanische Land ist weltweit eines der wichtigsten Coltan-Produzenten.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.