Tropensturm

Der Fluss Osanai in der japanischen Region Iwate ist stark angestiegen. (AFP / YUICHI YAMAZAKI)

Der Wetterdienst warnte in der Region Iwate im Norden des Landes vor möglichen Erdrutschen und Überschwemmungen sowie hohem Wellengang und starken Böen. Dutzende Flüge in die Region wurden gestrichen. In der Stadt Kuji fielen innerhalb von 24 Stunden fast 370 Millimeter Regen, so viel wie noch nie seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1978 und mehr als doppelt so viel wie durchschnittlich im gesamten Monat August. Hunderte Menschen verbrachten die Nacht in Notunterkünften.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.