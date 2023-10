Ostseeküste

Schwere Schäden durch Sturmflut - Aufräumarbeiten haben begonnen

Die starke Sturmflut an der Ostseeküste hat schwere Schäden verursacht. In Flensburg, Eckernförde und Schleswig standen mehrere Straßenzüge unter Wasser. An der Küste brachen drei Deiche, zudem wurden mehrere Dämme beschädigt.

21.10.2023