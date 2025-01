Skirennen in Kitzbühel

Zum Auftakt des Rennwochenendes in Kitzbühel gab es zahlreiche Stürze. (imago images / Shutterstock / Sandra Mailer)

Der frühere Gesamtweltcup-Sieger Alexis Pinturault erlitt eine schwere Knieverletzung, sein französischer Teamkollege Florian Loriot eine Gehirnerschütterung. Zahlreiche weitere Fahrer stürzten ebenfalls. Den Sieg Kitzbühel sicherte sich Marco Odermatt aus der Schweiz. Die einzigen beiden deutschen Starter, Romed Baumann und Luis Vogt hatten mit den Topplatzierungen wie erwartet nichts zu tun.

Die "Streif" in Kitzbühel gilt als eine der gefährlichsten Ski-Strecken der Welt, was zugleich zum Mythos des Events beiträgt. Höhepunkt der Wettbewerbe ist am Samstag die Abfahrt.

