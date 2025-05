Argentinien

Hochwasser in Campana in der argentinischen Provinz Buenos Aires (AFP / LUIS ROBAYO)

Tausende Menschen sind nach Behördenangaben betroffen und müssen in Sicherheit gebracht werden. Der Gouverneur der Provinz, Kicillof, bezeichnete die Lage in der überfluteten Agrarregion als kritisch. Erwartet würden weitere Unwetter und eine Kaltfront. In den überschwemmten Gebieten im Norden der Hauptstadt seien bereits mindestens 3.700 Menschen evakuiert worden, berichtete die Zeitung "La Nación" unter Berufung auf die nationale Notfallbehörde. Todesopfer gebe es bislang nicht, sagte der örtliche Sicherheitsminister, Alonso.

