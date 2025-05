Argentinien

Schwere Überschwemmungen in der Provinz Buenos Aires

In Argentinien haben Regenfälle schwere Überschwemmungen in der Provinz Buenos Aires ausgelöst. Tausende Menschen sind nach Behördenangaben betroffen und müssen in Sicherheit gebracht werden. Der Gouverneur der Provinz, Kicillof, bezeichnete die Lage in der überfluteten Agrarregion als kritisch.