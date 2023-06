Triathlon-EM

Wie die Sportschau berichtet, kam es zu dem Unfall auf einem Streckenabschnitt , der an einem Deich entlangführt. Der Motorradfahrer und sein Beifahrer, der eine Kamera mitführte, seien frontal mit einem Amateursportler zusammengestoßen. Nach Angaben des Einsatzleiters der Polizei erlag der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Teilnehmer sei schwer verletzt worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Der Kameramann auf dem Motorrad habe leichtere Verletzungen erlitten.