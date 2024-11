Der Weg zum "Drogentest" (dpa / daniel Bockwoldt)

Ziel der chemischen Rauschgiftanalyse im Schweriner "Club Zenit" ist es, über gesundheitliche Gefahren aufzuklären und Konsumenten zu schützen. Ein sogenanntes "Drug-Checking" in der vergangenen Nacht war nicht vorab angekündigt worden.

Das Modellprojekt wird von einem Forschungsteam der Universität Rostock begleitet. Den rechtlichen Rahmen bietet die seit Juni geltende "Drug-Checking"-Verordnung in Mecklenburg-Vorpommern, die es so in keinem anderen Bundesland gibt. Unterstützt wird die Aktion vom Gesundheitsministerium Mecklenburg-Vorpommern und dem Caritasverband. Einen ersten Testlauf der Uni hatte es bereits beim diesjährigen Fusion-Festival in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) gegeben.

Auch wenn die Drogen-Checks kostenlos sind - ein gewisser Einsatz ist gefragt: Nach Abschluss der chemischen Analyse werden die getesteten Substanzen nicht etwa zurückgegeben, sondern zerstört.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.