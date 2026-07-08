Schongau
Schwerverletzte bei mutmaßlicher Amoktat an Gymnasium in Bayern - 16-Jähriger festgenommen

An einem Gymnasium im oberbayerischen Schongau sind bei einer Gewalttat mindestens zwei Schülerinnen schwer verletzt worden.

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    Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 16-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Es gebe Hinweise auf eine Amoklage. Menschen vor Ort wurden aufgerufen, das Areal um die Schule zu meiden.
    Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.