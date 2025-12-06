Nord Stream-Ausschuss

Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, SPD (Jens Büttner /dpa)

Der Untersuchungsausschuss war im Mai 2022 eingesetzt worden, um die Rolle der Landesregierung beim Bau von Nord Stream 2 zu untersuchen. Die Ostseepipeline sollte russisches Erdgas bis nach Lubmin transportieren. Der Untersuchungsausschuss will insbesondere die Frage klären, ob Mecklenburg-Vorpommern aus Russland beeinflusst wurde.

Schwesig hat als 91. und letzte Zeugin vor dem Ausschuss das Vorgehen ihrer Landesregierung rund um den Bau der Pipeline verteidigt. Die Regierung von Mecklenburg-Vorpommern habe sich immer im Rahmen der deutschen Außen- und Wirtschaftspolitik bewegt. Das Bundesland sei keinen Sonderweg gegangen, sagte sie in ihrer Vernehmung, die bis zum späten Abend dauerte. Der Abschlussbericht des Ausschusses wird zum kommenden Sommer erwartet.

