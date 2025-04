Nach den Koalitionsverhandlungen

Manuela Schwesig (SPD) (IMAGO / Bernd Elmenthaler)

In dem Vertrag stünden viele gute Dinge, die das Land besser machen könnten, sagte die SPD-Politikerin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Sie forderte Christ- und Sozialdemokraten dazu auf, mit Pragmatismus und Demut an die Arbeit zu gehen und Schritt für Schritt die Bürger zu überzeugen. Schwesig betonte, bei der Bundestagswahl hätten im Osten weder die CDU noch die SPD gewonnen, weil die Menschen sehr frustriert über viele Dinge seien. Der Koalitionsvertrag könne helfen, wieder mehr Vertrauen in die demokratischen Parteien und in den Staat zu schaffen. Schwesig sagte weiter, dies sei eine Chance dafür, dass sich nicht mehr so viele Bürger der AfD zuwenden.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.