Pläne von Warken

Die Kritik an den Plänen für eine Pflegereform reißt nicht ab. (IMAGO / Bihlmayerfotografie)

Die SPD-Politikerin sagte der Bild-Zeitung, wer die Erhöhungsstufen bei den Zuschüssen zu den Pflegeheimkosten zeitlich strecken wolle, helfe den wenigsten. Gemeint ist der Vorschlag, den Eigenanteil der Pflegebedürftigen erst nach 18 Monaten Aufenthalt im Heim zu senken - statt wie bislang nach einem Jahr. Der Chef der Krankenkasse DAK-Gesundheit, Storm, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, was an Vorschlägen im Raum stehe, würde dazu führen, dass deutlich mehr Menschen auf Sozialhilfe angewiesen seien.

Bundesgesundheitsministerin Warken, CDU, pocht auf eine finanzielle Stabilisierung der Pflegeversicherung, deren Defizit nach ihren Angaben in den kommenden beiden Jahren bei mehr als 22 Milliarden Euro liegen könnte.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.