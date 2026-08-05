Gemeinsam mit Ole Rösler musste sie sich im Mixed-Synchronspringen vom Turm lediglich dem ukrainischen Duo Oleksij Sereda und Xenia Bailo geschlagen geben. Bronze ging an Jorge Rodriguez Ledesma und Ana Carvajal San Miguel aus Spanien. Zuvor hatte Pfeif bereits Silber im Einzel und im Synchronspringen gemeinsam mit Elena Wassen gewonnen.
Florian Wellbrock sicherte sich bei der EM in Paris Gold über fünf Kilometer im Freiwasser. Am Dienstag gab es für den 28-Jährigen bereits Gold auf der Zehn-Kilometer-Strecke in der Seine.
Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.