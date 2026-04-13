Mit Flagge und Hymne
Schwimm-Weltverband lässt Russen zu

Trotz des andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine dürfen russische und belarussische Schwimmer jetzt wieder offiziell für ihr Land an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Der Weltverband hat dafür aber Bedingungen festgelegt.

    Bei den Olympischen Spielen in der Stadt Paris: Die Triathleten springen in den Fluss Seine.
    Russland offiziell wieder vom Schwimm-Weltverband zugelassen (IMAGO / USA TODAY Network / IMAGO / Andrew Nelles)
    Wie der Verband World Aquatics mitteilte, sind russische Flaggen, nationale Symbole auf der Sportkleidung und die Hymnen wieder erlaubt. Bei Athletinnen und Athleten im Juniorenbereich war dies bereits zuvor so. Nun gilt die Regelung auch für Erwachsene. Schon bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr in Singapur waren einige russische und belarussische Sportler, die ein bestimmtes Zulassungsprozedere durchlaufen hatten, wieder dabei gewesen. Sie mussten allerdings unter neutraler Flagge starten.
    Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.