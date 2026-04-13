Mit Flagge und Hymne

Russland offiziell wieder vom Schwimm-Weltverband zugelassen (IMAGO / USA TODAY Network / IMAGO / Andrew Nelles)

Wie der Verband World Aquatics mitteilte, sind russische Flaggen, nationale Symbole auf der Sportkleidung und die Hymnen wieder erlaubt. Bei Athletinnen und Athleten im Juniorenbereich war dies bereits zuvor so. Nun gilt die Regelung auch für Erwachsene. Schon bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr in Singapur waren einige russische und belarussische Sportler, die ein bestimmtes Zulassungsprozedere durchlaufen hatten, wieder dabei gewesen. Sie mussten allerdings unter neutraler Flagge starten.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.