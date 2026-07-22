Statistisches Bundesamt

Die Eintrittspreise verteuerten sich deutlich stärker als die allgemeine Teuerungsrate. (http://www.imago-images.de/)

Im vergangenen Monat kostete nach Angaben des Statistischen Bundesamts der Besuch 3,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Preise verteuerten sich damit deutlich stärker als die allgemeine Teuerungsrate. Sie liegt bei 2,3 Prozent. Gesunken seien indes Preise für Badebekleidung oder Sonnenschirme.

Die Erreichbarkeit von Schwimm- und Hallenbädern ist regional sehr unterschiedlich. Zum nächsten Natur- oder Freibad dauert es mit dem Auto durchschnittlich zehn Minuten – zum nächsten Hallenbad zwölf Minuten. Anders sieht es in einigen ländlichen Regionen aus: In Teilen Mecklenburg-Vorpommerns, Brandenburgs, des nördlichen Sachsen-Anhalts sowie in Regionen von Rheinland-Pfalz braucht die Fahrt häufig mehr als 20 Minuten.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.