Präsident Harzheim sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", bedingt durch die Corona- und Energiekrise gebe es drei Jahrgänge, die nicht die Möglichkeit gehabt hätten, schwimmen zu lernen. Daraus resultierten jetzt unter anderem lange Wartezeiten für freie Plätze. Die angespannte Situation wird laut Harzheim von fragwürdigen Anbietern ausgenutzt. Viele schwarze Schafe versuchten, sich am Markt zu etablieren, um Eltern abzuzocken, erklärte er. Dem Verband würden Schwimmschulen gemeldet, die Kurse für die Abzeichen Seepferdchen, Bronze oder Silber anböten, die Kinder aber nicht das lehrten, was am Ende abverlangt werde.

Laut einer Umfrage der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft - DLRG - aus dem vergangenen Jahr kann jedes fünfte Kind in Deutschland zwischen sechs und zehn Jahren nicht schwimmen.

