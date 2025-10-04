Im Iran sind sechs weitere Todesurteile vollzogen worden. (picture alliance / Wolfram Steinberg / Wolfram Steinberg)

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Misan berichtet, sollen sie unter anderem für Bombenanschläge in der Stadt Chorramschahr im Südwesten des Landes verantwortlich sein. Ihnen wurde zudem Zusammenarbeit mit Israel vorgeworfen. Die Identität und das Geschlecht der Hingerichteten wurden nicht mitgeteilt.

Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, dass im Iran seit Jahresbeginn mindestens 1.000 Todesurteile vollstreckt wurden - so viele wie seit 15 Jahren nicht mehr.

