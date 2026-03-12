Krieg in Nahost

Das Innenministerium wirft den Festgenommenen vor, Folgen der iranischen Aggression gepostet und feindliche Handlungen damit verherrlicht zu haben. Die Aufnahmen könnten die öffentliche Meinung in die Irre führen und Angst unter den Bürgern verbreiten, erklärte das Ministerium weiter. Die Abteilung zur Bekämpfung von Cyberkriminalität in Bahrain habe die Verdächtigen festgenommen und an die Staatsanwaltschaft übergeben.
Die Behörden in Bahrain haben bereits zahlreiche Menschen festgenommen, denen vorgeworfen wird, Orte iranischer Angriffe dokumentiert oder an pro-iranischen Demonstrationen teilgenommen zu haben.
