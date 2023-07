Razzien gegen zwei Schleuserbanden (picture alliance / Daniel Kubirski / Daniel Kubirski)

Sie sollen über die Balkanroute in mindestens 25 Fällen mehrere hundert Migranten vorwiegend syrischer und türkischer Nationalität über die österreichische Grenze nach Deutschland eingeschleust haben. Fünf Männer und eine Frau wurden festgenommen. Es gab Durchsuchungen in Bayern, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sowie in Österreich.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.