Im Flüchtlingslager Dschenin sollen sechs Palästinenser bei einem israelischen Militäreinsatz getötet worden sein. (JAAFAR ASHTIYEH / AFP)

Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, elf weitere Personen seien verletzt worden, zwei schwebten in Lebensgefahr. Ein israelischer Militärsprecher erklärte, bei dem Einsatz sei auch der Hauptverantwortliche für den Mord an zwei Israelis vergangene Woche in Huwara getötet worden. Auf israelischer Seite seien zwei Soldaten verletzt worden.

Die israelische Armee rückt immer wieder zu Razzien in den Palästinensergebieten aus. Dabei wurden nach Angaben der Nachrichtenagentur AP in diesem Jahr bereits mehr als 60 Palästinenser getötet. In der gleichen Zeit töteten palästinensische Angreifer 14 Israelis.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.