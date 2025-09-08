Mehrere Tote bei einem Anschlag in Jerusalem (Mahmoud Illean/AP/dpa)

Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes wurden zehn weitere verletzt. Die israelische Polizei teilte mit, zwei Täter hätten auf wartende Menschen an einer Bushaltestelle geschossen. Die beiden Angreifer seien getötet worden. Die Terrororganisation Hamas reklamierte den Anschlag nicht für sich, erklärte aber, dass dieser von Palästinensern verübt worden sei. Israels Polizei nahm eigenen Angaben zufolge einen Einwohner des arabisch geprägten Ostteils von Jerusalem fest. Man prüfe den Verdacht, dass er an der Vorbereitung der Tat beteiligt war.

Israels Regierungschef Netanjahu kündigte ein hartes Vorgehen gegen die Hinterleute an. Bundesaußenminister Wadephul verurteilte die Tat. Frankreichs Präsident Macron forderte ein Ende der Gewaltspirale. Nur eine politische Lösung könne Frieden und Stabilität ermöglichen.

