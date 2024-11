Auf diesem vom ukrainischen Katastrophenschutz zur Verfügung gestellten Foto löschen Feuerwehrleute das Feuer nach einem russischen Raketenangriff, der ein mehrstöckiges Wohnhaus in Sumy getroffen hat. (Uncredited / Ukrainian Emergency S / Uncredited)

Laut Medienberichten wurden zudem mehrere Menschen verletzt, als ein mehrstöckiges Wohnaus im Ort Gluchiw getroffen wurde. Erst am Wochenende waren in Sumy beim Einschlag einer russischen Rakete in einem Wohnhaus zwölf Menschen ums Leben gekommen.

In Brüssel kommt am Vormittag das Europaparlament zu einer Sondersitzung zu 1.000 Tagen Ukraine-Krieg zusammen. Der ukrainische Präsident Selenskyj wird per Video zu den Abgeordneten sprechen.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.