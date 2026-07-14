Das Feuer brach in einem im Zentrum gelegenen Gebäude aus, das derzeit umfassend saniert wird. Zum Zeitpunkt des Brandes waren dort rund 250 Bauarbeiter beschäftigt. Mehrere Tote sollen laut Staatsanwaltschaft nach dem Löschen des Feuers in einem Aufzug entdeckt worden sein.
Der Bürgermeister der belgischen Hauptstadt, Close, sprach von einem Drama, das tief berühre. Er versprach Unterstützung für alle Betroffenen und dankte den Rettungskräften für ihren Einsatz.
Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.