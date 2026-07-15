Zudem sollen mindestens 20 Menschen verletzt worden sein. Der Gouverneur der Region Sumy erklärte, die russischen Truppen hätten Lenkbomben eingesetzt; eine davon sei in der Nähe medizinischer Einrichtungen eingeschlagen. Zudem attackierte Russland erneut Häfen in Odessa und Mykolajiw.
Die Ukraine beschoss ihrerseits nach eigenen Angaben erneut russische Frachter im Schwarzen Meer. Die Drohnen hätten 17 Öltanker, zwei Gastanker und ein Schleppschiff getroffen. Mit den Angriffen will die Ukraine die russischen Besatzungstruppen von der Treibstoffversorgung abschneiden und den Ölexport Russlands einschränken.
Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.