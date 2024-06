Warenhauskonzern

Sechs weitere Galeria-Filialen bleiben erhalten

Bei der Sanierung der angeschlagenen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof sollen weniger Filialen geschlossen werden als bisher geplant. Die Häuser in Berlin-Spandau, in Köln in der Breiten Straße, in Mainz, Mannheim, Oldenburg und Würzburg bleiben weiter geöffnet, wie der Insolvenzverwalter mitteilte.