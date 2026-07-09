Zwischenlagerung

Castortransporte in der Zwischenlager in Ahaus. (IMAGO / Funke Foto Services / Gerd Wallhorn )

In der Nacht brachte ein Schwerlasttransporter den Behälter ohne Zwischenfälle ans Ziel, wie die Polizei mitteilte. Der Atommüll-Transport quer durch NRW wurde den Angaben zufolge erneut mit einem Großaufgebot aus Hunderten von Beamten abgesichert. Die betroffenen Autobahnabschnitte wurden jeweils gesperrt.

In der Summe handelt es sich bei der Verlagerung der 152 Castor-Behälter um einen der größten Atommüll-Transporte auf der Straße seit Jahrzehnten. Rund 300.000 Brennelement-Kugeln sind in den Spezialbehältern verwahrt. Die Termine, die genauen Fahrtrouten und Alternativstrecken werden aus Sicherheitsgründen nicht bekanntgegeben.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.