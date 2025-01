Plüschtiere, Kerzen und Blumen liegen am zentralen Gedenkort für die Opfer des Anschlags vor der Johanniskirche in Magdeburg. Nun gab es ein sechstes Todesopfer. (picture alliance / dpa / Heiko Rebsch)

Eine 52-jährige Frau sei im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, teilte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg mit. Damit steigt die Zahl der Todesopfer des Anschlags auf sechs. Rund 300 Menschen wurden verletzt.

Der aus Saudi-Arabien stammende Täter war am 20. Dezember mit einem Auto auf dem Weihnachtsmarkt in Menschen gerast. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der Mann hatte sich wiederholt islamfeindlich geäußert und war mehreren Behörden bekannt. Die Staatsanwaltschaft hatte zuletzt ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.