Zupke sagte der Bild-Zeitung, eine Straßenbenennung sei Ausdruck von Würdigung durch die heutige demokratische Gesellschaft. Personen wie Lenin oder Wilhelm Pieck stehen aus Sicht der SED-Opferbeauftragten dagegen für das Leid von Tausenden von Opfern. Zupke betonte, eine bisherige Lenin- oder Wilhelm-Pieck-Straße umzubenennen nach einer Persönlichkeit, die in der DDR Widerstand geübt habe, wäre aus ihrer Sicht im 35. Jahr der Deutschen Einheit das richtige Signal.

