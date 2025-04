SPD-Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag

Dirk Wiese, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion (imago / photothek / Juliane Sonntag)

Dieser trage eine klare sozialdemokratische Handschrift, sagte Wiese der "Rheinischen Post". Eine politische Hängepartie über Wochen und Monate könne Deutschland sich nicht leisten.

Der Juso-Vorsitzende Türmer hatte Nachverhandlungen mit CDU und CSU ins Gespräch gebracht. Eine Ablehnung des schwarz-roten Koalitionsvertrags durch die SPD-Basis sei keine Staatskrise, sagte Türmer der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

In der SPD läuft bis Dienstag eine Befragung der gut 358.000 Mitglieder über die Vereinbarungen mit der Union. Die Führung des SPD-Nachwuchses will dem Vertragswerk nicht zustimmen. Den Jusos gehören etwa zwölf Prozent der SPD-Parteimitglieder an.

