Alternativer Nobelpreis

Seenotretter von SOS Méditerranée ausgezeichnet - auch Frauenrechtsaktivistin aus Ghana sowie Umweltschützer aus Kambodscha und Kenia

Der sogenannte Alternative Nobelpreis geht in diesem Jahr unter anderem an die europäische Hilfsorganisation SOS Méditerranée. Sie erhält die Auszeichnung für ihre lebensrettenden Such- und Rettungseinsätze im Mittelmeer, wie die Right-Livelihood-Stiftung in Stockholm bekanntgab.

28.09.2023