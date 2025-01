Orcas attackieren immer wieder Boote (Archivbild). (Kyodo / dpa )

Der Hafenkommandant von Setúbal, Serrano Augusto, bestätigte den Zwischenfall auf Anfrage. Die Attacke ereignete sich demnach am Samstag im Atlantik rund 20 Kilometer südlich von Sesimbra. Die beiden Besatzungsmitglieder seien unverletzt geblieben. Die Segler hätten nach der Interaktion umgehend die Behörden alarmiert.

Solche Zwischenfälle waren bis vor wenigen Jahren noch völlig unbekannt, wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt. Die ersten Beschädigungen von Segelbooten bei Begegnungen mit den sogenannten iberischen Orcas wurden im Pandemiejahr 2020 gemeldet - und oft auch auf Video festgehalten.

Vorfälle geben Experten Rätsel auf

Nach der jüngsten Bilanz der Organisation "GT Orca Atlántica" gab es in der Straße von Gibraltar und im westlichen Mittelmeer sowie vor der Küste Portugals und weiter nördlich im Atlantik zwischen 2020 und Ende August 2024 mehr als 820 dokumentierte Interaktionen.

Forscher gehen davon aus, dass die Schwertwale nicht in aggressiver Absicht handeln. Die Vorfälle geben den Experten Rätsel auf, denn obwohl Orcas weltweit leben, zeigen bisher nur Tiere in der iberischen Region dieses Verhalten. Es gebe mehrere Theorien dafür, aber noch keine sicheren Antworten, so die Wissenschaftler.

