EU-Umweltagentur

Sehr gute Wasserqualität in Deutschlands Badegewässern

Die Badegewässer in Deutschland weisen nach Angaben der EU-Umweltagentur fast durchweg eine sehr gute Qualität auf. Mehr als 90 Prozent der knapp 2.300 analysierten deutschen Badeseen, Flüsse und Küstengewässer böten exzellente Bedingungen, heißt es in einem aktuellen Bericht der in Kopenhagen ansässigen Behörde.

09.06.2023