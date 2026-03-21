Die Unglücksursache ist aber noch nicht geklärt. Im Skigebiet Engelberg hatte sich am Mittwoch eine Gondel vom Seil gelöst und war einen Hang hinuntergestürzt. Eine 61 Jahre alte Frau, die alleine in der Kabine fuhr, kam ums Leben.
Die Untersuchungen zum Absturz der Gondel dauern an. Der Hersteller der Seilbahn vermutet eine unerwartet kräftige Windböe, wodurch die Gondel mit einem Mast zusammenstieß und vom Seil gerissen worden sei. Die Schweizer Untersuchungsbehörde geht demselben Verdacht nach und lässt Winddaten auswerten.
Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.