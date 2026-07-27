Persischer Golf

Die Preise für verschiedene relevante Sorten gingen zum Handelsbeginn um mindestens fünf Prozent zurück. In der vergangene Woche war wegen der erneuten Angriffe zeitweise wieder die Schwelle von 100 Dollar pro Barrel überschritten worden. Seit Freitag wurden keine neuen Auseinandersetzungen gemeldet.
Der US-Botschafter der UNO, Waltz, erklärte, Präsident Trump lasse Raum für Verhandlungen, halte sich aber alle Optionen offen. Die iranische Armee erklärte, die Operationen eingestellt zu haben, da die Strategie im Wesentlichen auf Vergeltungsmaßnahmen basiere.
Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.