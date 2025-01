Die Skyline von Manhattan (picture alliance / newscom / John Angelillo)

Wer mit dem Fahrzeug nach Manhattan südlich des Central Park will, muss jetzt eine Tagesgebühr von neun Dollar zahlen. Das eingenommene Geld soll unter anderem in die U-Bahn investiert werden. New York ist die erste Stadt in den USA, die eine solche Maut erhebt.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.