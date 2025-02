Ein gezeichnetes Porträt von Marc Fogel, mit dem seine Angehörigen 2023 vor dem Weißen Haus für Bemühungen um seine Freilassung demonstrierten. (AP / Stephanie Scarbrough)

Nach Angaben des Weißen Hauses traf Marc Fogel er am frühen Morgen in seiner Heimat ein. Zuvor habe der US-Sondergesandte Wittkoff habe in Moskau über den Fall verhandelt. Details wurden nicht genannt. Fogel lebte seit 2012 in Moskau und war dort als Lehrer tätig. 2021 wurde er verhaftet, weil bei seiner Einreise nach Russland Marihuana bei ihm gefunden wurde, das er nach Angaben seiner Familie zu medizinischen Zwecken mit sich führte. Im Jahr darauf wurde er wegen Drogenschmuggels zu einer 14-jährigen Haftstrafe verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.