In Moskau steht die jährliche Militärparade zum Sieg über Nazi-Deutschland bevor. (picture alliance / dpa / Ulf Mauder)

Der Kreml hatte sie anlässlich der Feierlichkeiten zum Jahrestag des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg angeordnet. Ob die Waffenruhe tatsächlich umgesetzt wird, ist fraglich. Russland und die Ukraine drohen sich gegenseitig mit Angriffen rund um die für morgen angesetzte Militärparade in Moskau. Die russische Armee meldete zudem, dass 50 ukrainische Drohnen auf dem Weg in Richtung der Hauptstadt abgefangen worden seien. Kiew selbst hatte eine Waffenruhe ab Mittwoch ausgerufen.

Die US-Regierung führt nach eigenen Angaben die ersten Beratungen über ein Ende des Krieges seit mehreren Wochen. Der ukrainische Chefunterhändler Umerow werde dafür zu Gesprächen in Miami erwartet.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.