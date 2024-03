In Bremen kamen nach Polizeingaben 5.000 Menschen zusammen. Die Veranstalter sprachen von 15.000 . In Saarbrücken ging 3.000 gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Am Samstag hatten sich Tausende unter anderem in Essen und Göttingen versammelt. In Düsseldorf protestierten Hunderte gegen eine AfD-Veranstaltung.