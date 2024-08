Grenzregion Kursk

Die ukrainischen Truppen rücken nach Angaben von Präsident Selenskyj weiter auf russischem Gebiet vor (Archivbild). (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Die Einheiten seien in den vergangenen 24 Stunden ein bis drei Kilometer weit auf russischem Territorium vorgerückt, erklärte Armeechef Syrskyj bei einer Unterrichtung des Präsidenten. Dabei hätten sie 40 weitere Quadratkilometer unter ihre Kontrolle gebracht. Am Montag sprach Syrskyj noch von 1.000 Quadratkilometern, die bis dahin eingenommen worden seien.

Es würden die nächsten Schritte vorbereitet, sagte Selenskyj. Details nannte er nicht. Er hatte schon zuvor gesagt, dass Russland den Krieg in die Ukraine gebracht habe und nun selbst spüren solle, was das bedeute.

Ukraine: eingenommenen Flächen sollen nicht dauerhaft besetzt werden

Ein Sprecher des Außenministeriums sagte in Kiew, man wolle die eingenommenen Flächen nicht dauerhaft besetzen. Er begründete die seit einer Woche andauernde Operation damit, dass sie russische Angriffe auf das ukrainische Nachbargebiet Sumy unterbinden solle. Außerdem solle die russische Logistik gestört werden, um zu verhindern, dass Moskau zusätzliche Truppen in das ostukrainische Kampfgebiet Donezk verlegt.

Je eher sich Russland bereit erkläre, einen gerechten Frieden wiederherzustellen, desto eher würden die Angriffe aufhören, so der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums.

Litauen: Russland verlegt Truppen aus Kaliningrad nach Kursk

Russland verlegt nach Angaben Litauens Truppen aus Kaliningrad in die Oblast Kursk. Verteidigungsminister Kasciunas teilte dies bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew mit, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Eine Stellungnahme Russlands dazu lag zunächst nicht vor.

Moskau: Vormarsch vorerst gestoppt

Moskau macht hingegen geltend, mit Luftangriffen den Vormarsch der Ukrainer vorerst gestoppt zu haben. Gleichwohl wird ein weiterer Landkreis evakuiert, wie örtliche Behörden bekanntgaben.

In den vergangenen Tagen waren bereits Tausende Menschen geflohen. Der Gouverneur von Kursk teilte mit, russische Flüchtlinge sollten nach Saporischschja gebracht werden, also in von Russland besetztes Gebiet in der Ukraine.

Verstärkte russische Angriffe gemeldet

Die ukrainischen Streitkräfte meldeten zuletzt verstärkte russische Angriffe . Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben beider Seiten derzeit nicht.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.