Ukraine-Krieg

Selenskyj am Mittwoch in Berlin erwartet

Der ukrainische Präsident Selenskyj wird am Mittwoch überraschend in Berlin erwartet. Wie das Magazin "Spiegel" berichtet, will Bundeskanzler Merz bei dem persönlichen Treffen mit Selenskyj über die Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg sprechen.