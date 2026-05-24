Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Archivbild) (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Es wäre ungerecht für die Ukraine, in der Europäischen Union ohne Stimme präsent zu sein, zitiert die Deutsche Presse-Agentur aus einem Brief Selenskyjs an die EU-Spitzen. Der Erweiterungsprozess brauche zu lange, Europa dürfe die Ukraine nicht in einem Warteraum halten, bis es die volle Mitgliedschaft gebe. Merz hatte eine "assoziierte Mitgliedschaft" ohne Stimmrecht für das von Russland angegriffene Land ins Spiel gebracht. Dieser Zwischenschritt solle ein ‌Abkommen für ein Kriegsende erleichtern.

Die Kampfhandlungen zwischen der Ukraine und Russland dauern an. Nach russischen Angaben sollen ukrainische Drohnen in der besetzten ukrainischen Stadt Starobilsk ein Lehrgebäude und ein Wohnheim einer Hochschule getroffen haben. Dabei soll es 18 Todesopfer gegeben haben. Aus dem Hafen von Noworossijsk am Schwarzen Meer melden russische Behörden ein brennendes Öldepot nach einem ukrainischen Drohnenangriff.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.