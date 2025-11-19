Besuch in Ankara

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskyj (picture alliance / ZUMAPRESS.com | Pool /Ukrainian Presidentia)

Die Ukraine will nach Angaben aus Kiew vor allem erreichen, die USA wieder in die Suche nach einer Friedenslösung einzubinden. Selenskyj wird demnach in Ankara den türkischen Präsidenten Erdogan und den US-Sondergesandten Witkoff treffen. Russische Vertreter nehmen nicht an den Gesprächen teil. Die diplomatischen Bemühungen um eine Friedenslösung, die auch von US-Präsident Trump vorangetrieben wurden, blieben bislang erfolglos. In mehreren Verhandlungsrunden in Istanbul wurden lediglich der Austausch von Gefangenen und die Rückgabe getöteter Soldaten vereinbart.

Die US-Regierung genehmigte unterdessen einen Waffenverkauf im Wert von 105 Millionen Dollar an die Ukraine. Er umfasst nach Angaben des US-Außenministeriums Ersatzteile und Zubehör, um die Patriot-Luftabwehrsysteme des Landes instand zu halten.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.