Macron und Selenskyj treffen sich zu Gesprächen in Paris (Archivbild März 25). (picture alliance / newscom | MAYA VIDON-WHITE)

Beide Politiker wollen Maßnahmen zur Bekämpfung der sogenannten russischen Schattenflotte erörtern. Damit sind die häufig unter fremder Flagge fahrenden Schiffe gemeint, mit denen Moskau die internationalen Sanktionen umgeht. Zudem soll die weitere militärische Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland Thema sein. Im Anschluss ihrer Unterredung wollen Macron und Selenskyj vor die Presse treten.

Im Rahmen seines Besuchs will der ukrainische Präsident auch eine Rede vor Studenten in der Pariser Sorbonne-Universität halten.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.