Russlands Angriff

Die russische Armee setzt in der umkämpften Region Kursk inzwischen offenbar auch nordkoreanische Soldaten ein. (picture alliance / abaca / Chubotin Kirill / Ukrinform)

Das russische Militär setze die Nordkoreaner inzwischen in größerer Zahl ein. Demnach kämpfen sie vor allem in der russischen Region Kursk, in die die ukrainische Armee vor einigen Monaten vorgestoßen ist. Anfang November hatte Kiew erstmals von einer Verwicklung der Nordkoreaner in Gefechte berichtet. Inzwischen seien sie weitgehend in die russischen Einheiten integriert und könnten bald auch an anderen Frontabschnitten auftauchen.

