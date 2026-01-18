Ukraine
Selenskyj berichtet über Tote und Verletzte bei Angriffen in der Nacht

Bei erneuten russischen Drohnenangriffen auf Ziele in der Ukraine sind nach Angaben von Präsident Selenskyj zwei Menschen getötet worden.

    Zerstörung an einem Wohngebäude nach einem russischen Raketenangriff.
    Tote durch russischen Luftangriff auf Charkiw (hier ein Bild vom 2. Januar 2026) (Nicolas Cleuet/Le Pictorium via ZUMA Press/dpa)
    Es habe außerdem bei massiven Schlägen dutzende Verwundete gegeben, teilte Selenskyj im Kurznachrichtendienst X mit. Attackiert wurden demzufolge unter anderem Charkiw, Saporischschja und Odessa. Die russische Seite habe mehr als 200 Drohnen eingesetzt. Der Bürgermeister von Charkiw, Terechow , berichtete im Onliedienst Telegram, eine Frau sei durch einen Drohnenangriff auf ein privates Haus umgekommen. Unterdessen wurden aus den von russischen Truppen besetzten Gebieten Stromausfälle nach ukrainischen Luftangriffen gemeldet.
