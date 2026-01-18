Es habe außerdem bei massiven Schlägen dutzende Verwundete gegeben, teilte Selenskyj im Kurznachrichtendienst X mit. Attackiert wurden demzufolge unter anderem Charkiw, Saporischschja und Odessa. Die russische Seite habe mehr als 200 Drohnen eingesetzt. Der Bürgermeister von Charkiw, Terechow , berichtete im Onliedienst Telegram, eine Frau sei durch einen Drohnenangriff auf ein privates Haus umgekommen. Unterdessen wurden aus den von russischen Truppen besetzten Gebieten Stromausfälle nach ukrainischen Luftangriffen gemeldet.
Diese Nachricht wurde am 18.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.