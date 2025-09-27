Luftraumverletzungen

Die Ukraine wirft Russland vor, mehr als 90 Drohnen in Richtung Polen geschickt zu haben. (AFP / Roman Pilipey)

Selenskyj sagte, Russland habe insgesamt 92 Drohnen in Richtung Polen gelenkt. Die Ukraine habe die meisten abgeschossen, so dass nur 19 der Fluggeräte letztlich in den polnischen Luftraum gelangten. Nachweise dafür legte Selenskyj nicht vor. Er bot zur Unterstützung der Drohnenabwehr Fachleute aus seinem Land an.

Vor zwei Wochen hatten NATO-Kampfflugzeuge mehrere der 19 Drohnen über Polen abgeschossen. Wegen der Luftraumverletzung wurden mehrere polnische Flughäfen zeitweise geschlossen. Die Regierung in Warschau ließ als Reaktion den NATO-Rat zusammenkommen.

