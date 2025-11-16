Ukraine-Krieg
Selenskyj besucht mehrere europäische Staaten - Gasdeal in Griechenland

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Besuche in mehreren europäischen Ländern angekündigt.

    Macron und Selenskyj schütteln sich die Hand und schauen beide in die Kamera.
    Macron und Selenskyj wollen sich am Montag in Paris treffen. Hier ein Foto vom März 2025. (picture alliance / newscom | MAYA VIDON-WHITE)
    Erste Station sei heute Griechenland, teilte Selenskyj während seiner Anreise mit. Dort werde ein Vertrag über den Gasimport für den kommenden Winter unterzeichnet. Die Einfuhr von Gas sei nötig, um die Ausfälle der ukrainischen Produktion infolge der anhaltenden russischen Luftangriffe auf die Energieinfrastruktur aufzufangen.
    Morgen folge dann ein Besuch in Frankreich, fügte der Präsident hinzu. Mit dem Land habe man einen historischen Vertrag zur Stärkung der ukrainischen Luftwaffe und der Flugabwehr vorbereitet. Am Dienstag wird Selenskyj in Spanien erwartet.
