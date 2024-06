Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (l) und der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. in Manila (Jam Sta Rosa / Pool AFP / AP / dpa / Jam Sta Rosa)

Selenskyj kündigte an, sein Land werde noch in diesem Jahr eine Botschaft in Manila eröffnen. Er dankte Marcos für seine Unterstützung im Krieg gegen Russland.

Selenskyj reiste unmittelbar nach seiner Teilnahme an der Sicherheitskonferenz "Shangri-La Dialog" in Singapur nach Manila.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.